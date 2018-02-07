دراسة أمريكية: الصدمات الكهربائية للدماغ تحسن الذاكرة

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن توجيه صدمات كهربائية للدماغ يؤدي إلى تحسين أداء الذاكرة بنسبة 15%.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بنسلفانيا، وشملت 25 مريضا، ونشرت في مجلة "نيتشر كومينكيشنز".

ويشكل تحفيز الدماغ كهربائيا أملا لمرضى ألزهايمر.

وركزت التجربة على تحفيز الأعصاب في منطقة بالدماغ اسمها "الفص الصدغي الإنسي" (medial temporal lobe) والتي تلعب دورا مهما في تكوين الذكريات الجديدة.

وقد تفتح هذه التجربة الباب أمام استخدامها وتطويرها لمساعدة مرضى ألزهايمر، والذين يشكل تراجع الذاكرة إحدى المشاكل التي يعانون منها.