أهالي نابلس يُفشلون محاولة اختطاف طفلين من قبل المستوطنين

أقدم مستوطنون مساء الأربعاء على اختطاف طفلين من بلدة مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتمكن الأهالي من تخليصهما.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن مجموعة كبيرة من مستوطني "يتسهار" الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس، اختطفوا طفلين كانا يتواجدان عند مدخل منزليهما الواقين على أطراف البلدة.

وأضاف أن الطفلين هما طه زيادة، وحسام زيادة، وهما في الثامنة والعاشرة من العمر، ونجح الاهالي بتخليصهما من أيدي المستوطنين قبل وصولهم للمستوطنة، واندلعت مواجهات بين الطرفين، قبل أن تصل قوات الاحتلال لتوفير الحماية للمستوطنين.

ووصف دغلس ما جرى بأنه يمثل سابقة وتطورًا خطيرًا في أساليب واعتداءات المستوطنين.