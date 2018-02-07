حماس ترد على تصريحات ملحم بخصوص الجباية من الكهرباء

ردت حركة حماس مساء اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس سلطة الطاقة في الحكومة الفلسطينية ظافر ملحم، حول اتهام حماس بالاستمرار في جباية أمول الكهرباء من سكان قطاع غزة دون توريدها للسلطة.

ووصف الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، تصريحات ملحم بخصوص أزمة الكهرباء توتيرية ومضللة، قائلاً: هذه التصريحات تأتي للتهرب من مسؤولية الحكومة عن القيام بواجباتها تجاه أهلنا في القطاع، ولتبرير استمرار إجراءات رئيس السلطة محمود عباس العقابية ضد غزة".

وأضاف برهوم في تصريح وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "إن تصريحات ملحم تؤكد عدم جدية الحكومة والسلطة في إنهاء أزمات أهلنا في القطاع والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني على حدٍ سواء.

وطالب برهوم، رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه في قضية الكهرباء بدلاً من هذه التصريحات المرفوضة، التي تعيدنا إلى المربع الأول.

وأكد أن الذي يدير قطاع غزة الآن والمسؤول عن قطاع الكهرباء بالكامل هي حكومة د. رامي الحمد الله والسلطة الفلسطينية، وليس لحركة حماس أي تدخل في هذا الموضوع، ولا في غيره من إدارة شؤون القطاع.

وكان رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم قال: "حركة حماس لا تزال تقوم بجباية حوالي 7 ملايين شيقل من الموظفين، أو إعفائهم من دفع رسوم الكهرباء"، منوها إلى أن هذا لوحده كفيل بتوفير 7 ملايين شيكل لتشغيل المولد الثاني بمحطة توليد الكهرباء، وبالتالي زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء من 6 إلى 8 ساعات.

وشدد ملحم في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يكون هناك مرجعيات واحدة لقطاع الطاقة، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بالجباية غير شركة التوزيع". لافتا بأن الخطة التي وضعتها سلطة الطاقة لتحسين وضع الكهرباء بغزة طويلة المدى، موضحا في السياق أن أقرب مشروع يمكن تنفيذه يحتاج من سنة ونصف إلى سنتين.

وقال إنه طلب من الفصائل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في غزة الضغط على حركة حماس للتوقف عن جباية الكهرباء، وإعفاء الموظفين الذين عينوا بعد 2007، حتى نتمكن وبشكل سريع من توفير التمويل اللازم من تشغيل المحطة".