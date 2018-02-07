ضبط 4 آلاف لتر سولار مهرب في أبو ديس

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، 4 آلاف لتر سولار مهرب وغير قانوني في بلدة أبو ديس.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية بأنه بناء على معلومات استخبارية حول وجود الكمية المحددة في نقطة بيع عشوائية للسولار المهرب وغير القانوني في بلدة أبو ديس، حيث تم توجيه قوة من مديريتي بيت لحم ورام الله للمكان المحدد بمساندة ودعم كل من أجهزة الشرطة، وتم ضبط نقطة التوزيع وبداخلها 4000 لتر من السولار ومضخة للتعبئة.

وأشار إلى أن الضابطة الجمركية تحفظت على المضبوطات والمعدات وقررت إغلاق النقطة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.