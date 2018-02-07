الكنيست يناقش مشروع "مفاوضات مقابل أراضي" و"المعسكر" يصفه بالمشبوه

وصف رئيس حزب المعسكر "الصهيوني" في "إسرائيل" آقي غباي، مشروع قانون "مفاوضات مقابل أراضي" الذي سيعرض على الكنيست "الإسرائيلي" الأحد المقبل بالمشبوه خاصة وأنه يتزامن مع قرار الشرطة "الإسرائيلية" المنتظر ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد.

وقال غباي وفقاً لصحيفة معاريف "الإسرائيلية": "قانون "مفاوضات مقابل أراضي" لا يعني أبداً اراضي مقابل مفاوضات مع الفلسطينيين، بل مفاوضات مقابل رشوة، متوقعاً بأن نتنياهو يسعى من خلال طرح المشروع التهرب من قضايا الفساد المرتبطة به.

يُشار إلى أن الشرطة "الإسرائيلية" ستقدم توصياتها في إطار التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول شبهات فساد، للمستشار القضائي للحكومة يوم الأحد القادم في ظل التقديرات أن تنشر الشرطة توصياتها التي ستحدد ما إذا تشكل لديها أي أساس من خلال الأدلة والتحقيقات قد تؤدي إلى تقديم نتنياهو للمحاكمة.