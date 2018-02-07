هنية لوالدة جرار: ابنك بطل ومفخرة للشعب الفلسطيني والأمة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، والدة الشهيد البطل احمد نصر جرّار، وعبَّر عن فخر الشعب الفلسطيني والامة جميعا بهذا المجاهد البطل.

وأكد هنية، ان شهادة الشاب جرار تفتح الطريق واسعا للشباب الفلسطيني المنتفض والثائر على المحتل، وأنَّ الشهيد احمد بهذه البطولة عكس مستوي الجرأة والإيمان العميق الذي تربي عليه في هذا البيت على خطى والده القائد نصر جرّار.

وعبَّر، عن اشادته كذلك بعائلة الشهيد ووالدته والتي ابدت معالم الصبر والثبات الذي تجلي في موقفها كما اشاد بعائلة جرّار عائلة الشهداء والبطولة.