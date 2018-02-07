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هيئة: تقرير "أوتشا" بشأن غزة يعكس خطورة الواقع الإنساني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:13 - 07 فبراير 2018
مستشفى الشهيد محمد الدرة تعاني من ازمة الوقود مستشفى الشهيد محمد الدرة تعاني من ازمة الوقود
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قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة "إن تصريحات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تعبر بشكل واضح عن الوضع الكارثي الذي يعصف بقطاع غزة ويصيب بشكل مباشر الخدمات الحيوية والطارئة في القطاع، وخاصة وزارة الصحة وقطاع المياه والصرف الصحي".

وأكدت الهيئة في بيان صحفي الأربعاء أن تقرير الأمم المتحدة هو انعكاس للواقع، وأن المتوقع من الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية التحرك العاجل لإنقاذ الوضع في القطاع قبل فوات الأوان، لأن المنظومة الصحية تشهد حالة من الانهيار المتلاحق بعد وقف الخدمات الصحية بنحو 19 مستشفى ومركز رعاية صحية.

وأضافت أن 13 مستشفى حكومي ربما تكون خارج الخدمة نهاية الشهر الحالي ما لم توضع حلول عاجلة لمدها بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، أو توفير الوقود اللازم لها، إلى جانب 55 بركة مياه صرف صحي، و48 محطة تحلية، وعملية جمع النفايات الصلبة، وهي خدمات أيضاً مهددة بالتوقف في ظل نفاد الوقود المقدم من الجهات المانحة.

واستغربت تجاهل حكومة التوافق للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، مؤكدًا أن أبسط خطوة أن يقف رئيس الوزراء أمام مسؤولياته بالحضور لغزة والسعي لمعالجة هذه الأزمات التي يعاني منها المواطن، ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة على السكان، وهذه الخطوة الأولى لإنعاش الأوضاع.

 

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