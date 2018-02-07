السعودية تسمح للطيران "الإسرائيلي" بالتوجه للهند عبر أجوائها

ذكرت إذاعة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، أن السلطات السعودية سمحت للطيران "الإسرائيلي" بالتوجه إلى الهند عبر أجوائها.

ووصفت الإذاعة الموافقة السعودية بـ "غير المسبوقة والنادرة".

يُشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قال الشهر الماضي: إن "إسرائيل" والهند تحاولان فتح طريق جوي فعال ومباشر بينهما".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والقناة الإسرائيلية السابعة (غير حكومية) قالتا الشهر الماضي: إن "إسرائيل" والهند تناقشان إمكانية السماح للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، بالمرور فوق الأجواء السعودية، بهدف "توفير تكاليف الوقود، وتقليل وقت الرحل، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد السياح الهنود إلى "إسرائيل"، والإسرائيليين إلى الهند".