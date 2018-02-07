وزير "إسرائيلي": ترامب رفض اقتراحا بتحويل الأموال المجمدة لغزة

أكد وزير رفيع في الكابنيت "الإسرائيلي"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحاً "إسرائيلياً" بتحويل الأموال المجمدة إلى قطاع غزة وأنه وما زال متمسك بعدم نقل أموال المساعدات الأمريكية إلى القطاع.

وقال الوزير "الإسرائيلي" للقناة 20 العبرية": "إن إسرائيل تنظر بعين القلق من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وأضاف: "إسرائيل اقترحت على واشنطن تحويل أموال منظمة الأونروا المجمدة بشكل مباشر إلى غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث يدور الحديث عن صرف مبلغ 70 مليون دولار لتطوير البنى التحتية في القطاع بما في ذلك تحسين جدول الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الاحتياجات الغذائية، إلا أن ترامب رفض الاقتراح الإسرائيلي.

وذكر الوزير "الإسرائيلي" بأن رفض ترامب الاقتراح "الإسرائيلي" ليقينه بأن المساعدات المالية لن تصل الجهات التي لا تتعاون معنا"، موضحا بأن "البيت الأبيض يدرك جيدا مدى حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع".