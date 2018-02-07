ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

بري: الموقف اللبناني موحّد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:39 - 07 فبراير 2018
إسرائيل تعمل على إقامة جدار أمني جديد ينتهك سيادة لبنان إسرائيل تعمل على إقامة جدار أمني جديد ينتهك سيادة لبنان
مشاركة

اكَّد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في لقاء الأربعاء النيابي، ان "الموقف اللبناني موحّد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية سواء كان بالنسبة لموضوع الجدار أو بالنسبة للنفط والغاز".
واشار بري في لقاء الأربعاء النيابي في ​عين التينة​، الى انه جرى الاتفاق في لقاء بعبدا على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة.

ودعا بري "للإسراع في درس وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء لكي يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرارها قبل الانصراف إلى التحضيرات الانتخابية، والخشية بعد ذلك من أن يطول الوقت حتى تستحق ميزانية 2019 فلا نريد أن نعود للدوّامة القديمة".

متعلقات