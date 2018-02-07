بري: الموقف اللبناني موحّد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية

اكَّد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في لقاء الأربعاء النيابي، ان "الموقف اللبناني موحّد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية سواء كان بالنسبة لموضوع الجدار أو بالنسبة للنفط والغاز".

واشار بري في لقاء الأربعاء النيابي في ​عين التينة​، الى انه جرى الاتفاق في لقاء بعبدا على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة.



ودعا بري "للإسراع في درس وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء لكي يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرارها قبل الانصراف إلى التحضيرات الانتخابية، والخشية بعد ذلك من أن يطول الوقت حتى تستحق ميزانية 2019 فلا نريد أن نعود للدوّامة القديمة".