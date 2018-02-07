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المقاومة لن تسمح للكيان بشن حروب جديدة

ايران: العدو الإسرائيلي لا يجرؤ على مهاجمة غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:29 - 07 فبراير 2018
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان "قوى المقاومة والتطورات الاقليمية لن تسمحا للكيان الصهيوني بشن حرب جديدة في المنطقة".

ونقلت وكالة "تسنيم الدولية للانباء"، عن قاسمي قوله: "ان العدو الصهيوني قد تخلى عن شن حروب في المنطقة في السابق بسبب قوة المقاومة والتطورات في المنطقة".

واضاف: "ان الكيان المحتل لا يتردد بشن حرب ضد المقاومة ودول المنطقة إذا كانت لديه خطة ناجحة لتحقيق اهدافه، لان هذا الكيان لديه كراهية عميقة ازاء المقاومة والامة الإسلامية".

وفي رده على الانباء التي تناولتها وسائل الاعلام بشأن الهجوم المرتقب للكيان الصهيوني على غزة، قال: "الكيان الصهيوني لا يجرؤ على مثل هذه الخطوة لانه اذا شن هذه الحرب فانه سيتكبد هزيمة ساحقة".

واضاف: "ان تنسيق حكام السعودية مع الكيان الصهيوني وابداء وجهات النظر بشأن الهجوم الاسرائيلي على غزة يأتي في إطار الحرب النفسية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، حذر قبل يومين من اندلاع مواجهة جديدة وصفها بـ "العنيفة" في قطاع غزة خلال هذا العام بسبب الأزمة الإنسانية المرشحة للانفجار والتي يعاني منها القطاع.

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