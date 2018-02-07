طائرات الاحتلال تقصف مواقع عسكرية في محيط دمشق

شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات متعدّدة، فجر اليوم، على مواقع سورية في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر ميدانية أنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة صواريخ قبل بلوغها أهدافها غرب دمشق وشمالها، تبعها تحليق مكثّف للطائرات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى علوّ منخفض خرقت خلاله جدار الصوت.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هدّد بأنّ كيان الاحتلال الاسرائيلي مستعد لمواجهة أي سيناريو وحذّر من إقدام أي طرف على اختبار عزمها.

وفي جولة مع وزراء المجلس الوزاريّ المصغر في الجولان السوريّ المحتلّ حذّر نتنياهو إيران من محاولة ترسيخ حضورها العسكريّ في سوريا أو بناء مصانع للصواريخ في لبنان، على حدّ تعبيره.