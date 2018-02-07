"هيئة الأسرى": إدارة الرملة تتعمد إهمال الوضع الصحي لطفلين جريحين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة ما يسمى "عيادة معتقل الرملة" تواصل سياستها بتعمد إهمال الوضع الصحي للأسيرين القاصرين أحمد زقزوق، ومحمد حج محمد، كحال بقية الأسرى المرضى، وتمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم.

وبينت الهيئة، في تقرير صدر عنها، أن الطفل أحمد زقزوق (15 عاما) من محافظة جنين، يعاني حالياً من أوجاع في ركبته، وذلك جراء اصابته برصاص جيش الاحتلال، ولا يستطيع تحريك قدميه، ويستخدم الكرسي المتحرك.

وأضافت أن الأسير القاصر محمد حج محمد (15 عاما) سكان مدينة جنين يعاني من آلام شديدة، وذلك بعد إصابته برصاصتين إحداهما في الفخذ الأيمن، والثانية في ساقه، وقد خضع لعملية جراحية، لكنه لا يستطيع المشي، ويستخدم كرسيا متحركا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين زقزوق وحج محمد بتاريخ 2018/1/23، بعد إطلاق الرصاص عليهما، بالقرب من حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس، ومن المقرر أن تُعقد لهما جلسة محاكمة بتاريخ 2018/2/20 بمحكمة سالم العسكرية.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً فيما يسمى "عيادة معتقل الرملة" هو 17 أسيرا، وهم: خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وأيمن الكرد، ويوسف نواجعة، وأشرف أبو الهدى، وناهض الأقرع، وعزت تركمان، وصالح عمر عبد الرحيم صالح، ومحمد أبو خضر، وعبد العزيز عرفة، وسامي أبو دياك، ومحمد ديب، وأحمد المصري، وعز الدين كراجات، وأحمد زقزوق، ومحمد حج محمد.