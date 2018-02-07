سفارة فلسطين:فتح معبر رفح البري بدءاً من اليوم ولثلاثة ايام

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة , أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدء من اليوم الاربعاء حتى الجمعة لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.

ومن جابنها اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن فتح معبر رفح اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا باتجاه واحد لدخول العالقين في الجانب المصري ويومي الخميس والجمعة في كلا الاتجاهين.