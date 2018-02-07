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الأسرى يقيمون حفلاً تأبينياً للشهيد "جرار" في معتقل النقب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:57 - 07 فبراير 2018
الشهيد احمد جرار الشهيد احمد جرار
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أكد الأسرى في معتقل النقب لمركز الأسرى للدراسات أن حركتي الجهاد الاسلامي وفتح نظموا مساء أمس الثلاثاء بمعتقل النقب ، حفلاَ تأبيناَ للشهيد أحمد نصر جرار الذى ارتقى شهيداً في بلدة اليامون، قضاء جنين بالضفة الغربية على يد قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وأكد الأسرى للمركز، أن كلمات ألقيت من قبل ممثلي الحركتين " الجهاد الاسلامي وفتح " مشيدة بسيرة الشهيد جرار وصموده وبطولته، ورفض العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله وأنواعه بحق الشعب الفلسطيني، وتخلل الحفل الأناشيد الوطنية، وفتح بيت عزاء مع الحضور من معتقلي الحركتين من الأسرى  .

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