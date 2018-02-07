الصحة:اشتداد أزمة الوقود دون حل ينذر بكارثة صحية كبرى

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن عدم وجود أي أفق لحل أزمة نقص الوقود الحادة التي تعاني منها الوزارة ينذر بكارثة صحية كبرى.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحفي، أن أزمة الوقود في المستشفيات والمراكز الصحية في اشتداد مستمر بعد توقف المولدات الكهربائية في 3 مستشفيات و16 مركز صحيًا.

يذكر أن المراكز الصحية والمستشفيات التي توقفت مولداتها عن العمل هي: مركز الصوراني، القومسيون الطبي، المؤسسة الطبية، ادارة صحة غزة، مركز عبسان الكبيرة، مركز العطاطرة، المعاقين حركيا، مركز شهداء رفح، مركز شهداء بيت حانون، مركز شهداء الشاطئ، مركز البريج المركزية، مركز الزوايدة، مركز البركة، مركز النصيرات المركزية، مركز النصيرات الغربية، مركز دير البلح، ومستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى الطب النفسي.