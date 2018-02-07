قتلى وجرحى في زلزال يضرب مدينة سياحية بتايوان

قال راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، الأربعاء، إن عمليات البحث عن عشرات المفقودين جراء زلزال قوته 6.4 درجة ضرب مدينة هوا لين السياحية في تايوان مازالت جارية.

ووفقا لبيانات حكومية، مشط عمال الإنقاذ أنقاض مبان منهارة اليوم الأربعاء واستخدم بعضهم يديه بحثا عن نحو 145 مفقودا.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 225 في الزلزال الذي وقع قرب المدينة الساحلية الشهيرة قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش).

ويعتقد أن معظم المفقودين ما زالوا محاصرين داخل مبان من بينها مستشفى عسكري بعد وقوع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هوا لين على ساحل تايوان الشرقي.

وقالت حكومة تايوان إن هزات ارتدادية بقوة خمس درجات على الأقل قد تهز الجزيرة خلال الأسبوعين المقبلين. وهناك يابانيون وتشيكيون وصينيون من بين الجرحى.

وتحدث تايواني يدعى لين تشينغ وين ويعمل في مطعم قرب المستشفى العسكري بنبرة مذعورة قائلا: "كان المطعم لا يزال مفتوحا عندما وقع... أمسكت بزوجتي وأبنائي وركضنا للخروج وحاولنا إنقاذ الناس".

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز صدوعا كبيرة في أحد الطرق فيما حاول عاملون في أجهزة الطوارئ مساعدة مذعورين يهيمون على وجوههم في الشوارع.

وانتقلت رئيسة تايوان تساي إينغ وين إلى موقع الزلزال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء للمساعدة في توجيه عمليات الإنقاذ.

وراح أكثر من مئة شخص ضحية زلزال في جنوب تايوان عام 2016 ويرتعب بعض سكان الجزيرة من تكرار زلزال بلغت قوته 7.6 درجة وهز الجزيرة عام 1999 ما أسفر عن مقتل ما يربو على ألفي شخص.