مدينة نابلس تعلن الحداد على شهيدها التايه

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي حالة الحداد في نابلس حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

ودعت اللجنة لمشاركة واسعة في تشييع الشهيد خالد التايه (22 عامًا) الذي ارتقى أمس خلال المواجهات العنيفة التي دارت لدى اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، مساءً.

كما دعت "التنسيق الفصائلي" إلى يوم غضب بعد غد الجمعة في كافة أنحاء محافظة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس مساء الثلاثاء قد فتحت النار على المئات من الشبان والفتية الذين خرجوا للتصدي لها، ما أدى إلى استشهاد التايه وإصابة أكثر من 50 شابًا بالرصاص (غالبيتهم بالرصاص الحيّ) وبعضهم بحال شديدة الخطورة.