ترامب يصر على عدم تحويل أموال المساعدات لغزة.. ويرفض طلباً اسرائيلياً

قال وزير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لا يزال مصرا على عدم تحويل أموال المساعدات الأميركية إلى قطاع غزة.

وأشار الوزير في تصريحات لقناة "20" الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب تنظر بقلق بالغ لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حسب ما أورده موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية.

وأكد الوزير أن "إسرائيل" اقترحت على الولايات المتحدة تحويل أموال "الأونروا" المجمدة بشكل مباشر إلى غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث يدور الحديث عن صرف مبلغ 70 مليون دولار لتطوير البنى التحتية في القطاع بما في ذلك تحسين جدول الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الاحتياجات الغذائية.

" إلا أن ترامب رفض الاقتراح "الإسرائيلي" بهذا الخصوص، معللا ذلك بأن المساعدات المالية لن تصل للجهات التي لا تتعاون معنا" ، وفقا للوزير.

وأوضح الوزير "الإسرائيلي" أن البيت الأبيض يدرك بشدة مدى حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.