المبادرة الوطنية: يجب التصدي لمجزرة الاحتلال ضد الشباب الفلسطينيين

قالت مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال يشن مجزرة وحشية ضد الشباب الفلسطينيين منذ بدأ مطاردته للشهيد الباسل المناضل أحمد جرار، وشملت المجزرة مدن جنين و نابلس وبلدة اليامون والعيزرية وان الجيش يطلق الرصاص الحي على الشبان المتظاهرين بهدف القتل .

وأضاف البرغوثي في بيان صحفي: "لن نترك محفلاً في العالم دون فضح ممارسات جيش الاحتلال الوحشية والسعي لردعها عبر أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال".

وأكد أن تضحيات المناضلين والشهداء الفلسطينيين لن تذهب هدراً، لأنها تشق طريق الحرية و الكرامة للشعب الفلسطيني بأسره.