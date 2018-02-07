مهجة القدس: الأسير أيوب العصا يعلق إضرابه عن الطعام

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عاماً) من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم علق إضرابه عن الطعام مساء أمس والذي استمر لمدة (27) يوماً بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الصهيوني يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري لينتهي في 19/09/2018م.

وأشارت مهجة القدس خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى أن الأسير أيوب العصا شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 10/01/2018 رفضاً لتجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت مهجة القدس أن ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني وفور شروعه في الإضراب عاقبته فوراً بإدخاله لقسم العزل، ولم يسمحوا له بإدخال ملابسه الشخصية والحرامات، وسمحوا له بحرامين خفيفات لا تقيه من البرد الشديد، وعدم وجود أي وسيلة تدفئة، ووضعته في زنزانة مقطوعة عن العالم، ولم يسمحوا له بالحديث مع أحد، وخلال فترة إضرابه انخفض وزنه من 10-12 كيلو، ولم يشرب سوى الماء، ورفض القيام بأي فحوصات طبية أو تناول أي مدعمات، ومن باب الضغط عليه نقلته إلى سجن النقب وبعد عدة أيام أرجعته إلى زنازين سجن عوفر، حيث مارست مصلحة سجون الاحتلال بحقه ضغوطات من أجل ثنيه على فك إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى استجابت لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

جدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 21/06/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة. واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني.