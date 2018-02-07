تفاصيل جديدة حول عملية "أرائيل" جنوب نابلس التي أدت لمقتل مستوطن

كشفت صحيفة عبرية، الليلة، النقاب عن تفاصيل جديدة مثيرة حول عملية الطعن قرب مستوطنة "أرائيل" جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل مستوطن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "منفذ العملية ويدعى عبد الكريم عاصي كان قد حضر وتجول في مكان العملية يوم الأحد الماضي وتشاجر مع الجنود الإسرائيليين هناك".

وأشارت إلى أن "الجنود قاموا بتوقيف عاصي لفترة من الوقت بعد مشادة كلامية قبل الإفراج عنه بعد معرفة حقيقة حمله للجنسية الإسرائيلية".

وبينت "يديعوت" أن المنفذ عاصي درس المكان جيدًا وأقدم في اليوم التالي على العودة إلى ذات المكان وأقدم على طعن أحد حاخامات المستوطنين ويدعى " ايتمار بن غال"، ثم انسحب منه.