شرطة الاحتلال تحسم اليوم قضية فساد "نتنياهو"

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أنّ مكتب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ سيشهد اجتماعًا حاسمًا من أجل إعداد الملخص النهائي للتحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك التوصيات التي ستقدمها الشرطة.

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال لم يحصل ما قد يغير جدول الأعمال فإن الاجتماع سيقرر شكل وكيفية التوصيات التي ستقدم في الملف 1000 المتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات لرجال أعمال مقابل الحصول على رشاوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف 2000 المتعلق بمحادثات نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت في مراحله الأخيرة. موضحةً أنّ هناك جلسات تحقيق ستستكمل قريبًا مع نتنياهو وشخصيات أخرى بشأن هذا الملف.