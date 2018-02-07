3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الاسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير بهجت محمود جميل شقيرات من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير فارس محمد فارس فريحات (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 15 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير ماهر ذيب إبراهيم سعسع (42 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.