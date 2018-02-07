الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

عاودت سلطات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة نابلس بعد ساعات قليلة من اقتحامها مساء امس وداهمت حي رفيديا فيما شنت حملات اعتقال في بيت لحم وطولكرم وجنين.

وافاد شهود عيان في حي رفيديا بنابلس ان اصوات انفجارات سمعت في محيط مبنى جامعة النجاح الحرم القديم واطلاق نار بعد انتشار دوريات الاحتلال في شوارع المنطقة. وتم اعتقال ثائر قنديل.

من جانب متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشاب إحسان حميد طقاطقه (23 عاما)، خلال اقتحامها لبلدة بيت فجار قضاء بيت لحم . فيما اقتحمت قوة للاحتلال منزل المواطن يوسف الكوازبة قرب دوار النجمة في مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب احمد البربري من مخيم العزة . اضافة الى نضال ابو عاهور وثائر مسالمة.

وجرى اعتقال الشاب ساهر أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين ، عقب اقتحام البلدة..

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال في مدينة طولكرم تركزت في ضاحية شويكة .

واعتقلت سلطات الاحتلال بعد اقتحامها لقرية اللبن الشرقية قضاء نابلس كل من عبدالله غسان ضراغمة واحمد غسان ضراغمة ومهند غالب عويس ومحمد خضر عويس.وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب حامد بعد مداهمة وتفتيش منزله بقرية سلواد شمال مدينة رام الله .

وفي اريحا اعتقلت كل من احمد الصرفندي وعدي الصرفندي ورائد الصرفندي واحمد ابو زيد وكرم القطيري. ومن قلقياية جرى اعتقال عودة جهاد.