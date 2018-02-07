الدفاعات الجوية السورية تتصدى للصواريخ "الإسرائيلية" فجراً

تصدت وسائط الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم الأربعاء، لإعتداء جديد من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.

وكانت وسائط الدفاعات الجوي في الجيش تصدت في التاسع من كانون الثاني الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.

وسبق لقوات النظام أن تحدثت يوم التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي عن تعرض مواقع تابعة في ريف دمشق لقصف إسرائيلي عبر غارات ثم صواريخ، وأنه تم الردّ على ذلك القصف. في المقابل، التزمت إسرائيل الصمت إزاء الأنباء عن استهداف أهداف عسكرية في سوريا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استهدفت صواريخ إسرائيلية مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا (شمال غرب دمشق) كما أعلنت سوريا أن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات إسرائيلية أطلقت ستة صواريخ على مواقع عسكرية سورية جنوب العاصمة.

وتقصف إسرائيل بشكل متكرر مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تعلن عادة مسؤوليتها عن هذه الضربات.