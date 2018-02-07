الثالث في الضفة خلال 24 ساعة ..شهيد على مداخل مستوطنة شمال الخليل

استشهد فجر اليوم الأربعاء ، شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن على مداخل مستوطنة شمال الخليل، ليرفع عدد الشهداء في الضفة منذ صباح الأمس لثلاثة.

وقالت مصادر عبرية: "إن الشهيد تمكن من الوصول إلى مداخل مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقام بالترجل منها وطعن حارس المستوطنة، قبل أن يطلق حارس آخر النار عليه.

ووصفت حاله الحارس "المستوطن" بالطفيفة نقل على إثرها لمستشفى "تشعاري صديق" بالقدس بحسب الإعلام العبري.





ويشار إلي أن شهيداً قد ارتقى مساء أمس وأصيب 110 آخرين برصاص الاحتلال بينهم 6 إصابات خطيرة، إثر مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة نابلس بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة بحثاً عن منفذ عملية ارئيل البطولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب خالد وليد التاية من عراق شرق مدينة نابلس، فيما أكدت إصابة نحو 50 مواطناً برصاص الاحتلال بينهم 6 إصابات في حالة الخطر.

وقال مراسلنا: "إن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا يعود لعائلة (عاصي) التي ينتمي إليها منفذ عملية ارائيل البطولية أمس الاثنين والتي أدت لمقتل حاخام "إسرائيلي" وانسحاب منفذ العملية، بالتزامن مع اقتحام المدينة وانتشار قوات عسكرية كبيرة في منطقة الجبل الشمالي، ما ادى لاندلاع مواجهات عنيف بين المواطنين وقوات الاحتلال.

ويشار ألى أن فتيل المواجهات جاء عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للمطارد أحمد نصر جرار بعد مطاردة لعدة أسابيع .







وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين عرف منهم: (عبد الرحمن صبيح الطوباسي، ونايف محمود الطوباسي، واياد محمد الطوباسي، وبراء سمير الطوباسي، ويوسف شلهوب، وهاني خلفة، وكريم أبو صالحة)

فيما أكد مراسلنا أن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة نابلس بعد فشلها في القاء القبض على منفذ عملية سلفيت.

ويشار الى ان فتيل المواجهات جاء عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للمطارد أحمد نصر جرار بعد مطاردة لعدة أسابيع .