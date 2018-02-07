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أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:50 - 07 فبراير 2018
حالة الطقس حالة الطقس
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يفيد الراصد الجوي أن اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 13 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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