536 مليار دولار خسائر "بيتكوين" في 30 يوما

تكبدت العملة الافتراضية "بيتكوين" خسائر حادة منذ مطلع 2018، مع استمرار تشديد حكومات حول العالم على متداوليها.

ووفق حسابات "الأناضول"، نزل رأس المال السوقي للعملات الافتراضية مجتمعة إلى نحو 296 مليار دولار خلال تداولات اليوم، مقابل نحو 832 مليارا قبل شهر، بخسارة تقدر بنحو 536 مليار دولار.

وعمقت العملات الافتراضية خسائرها على مدار الجلسات القليلة الماضية، تحت وطأة موجة هبوط حادة طالت كافة الأسواق العالمية.

ونزلت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة صباح اليوم، دون 6500 دولار لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2017، قبل أن ترتد في التعاملات المتأخرة وتصل سعر الوحدة الواحدة إلى 7077 دولارا بخسارة 3.05 بالمائة بحلول الساعة (14:54 تغ) مقارنة بخسائر صباحية فاقت 20 بالمائة.

وعلى نحو مماثل، هبطت عملة "إيثيريوم" بنسبة 1.53 بالمائة إلى 715 دولارا بقيمة سوقية عند 69.44 مليار دولار، وتراجعت عملة "ريبل" 0.9 بالمائة إلى 0.69 دولار بقيمة سوقية عند 27.57 مليار دولار.

وكانت مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية، قالت الأحد الماضي، إنها ستحظر على العملاء شراء بيتكوين باستخدام بطاقات الائتمان.

وبهذا ينضم البنك البريطاني إلى العملاقين الأمريكيين "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب"، اللذين أعلنا حظرا مماثلا، بسبب القلق من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات الشديدة التقلب.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016، وفق حسابات "الأناضول".

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.