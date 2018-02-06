ضبط معمل لتغليف وتعبئة المعسل في سلفيت

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، بدعم وإسناد من جهازي الاستخبارات العسكرية والشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، معملاً بيتياً يعود لأحد المواطنين في مدينة سلفيت لتعبئة وتغليف المعسل غير القانوني والمخالف للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناءً على معلومات استخبارية، تم تحريك دورية لمكان المعمل بدعم من الاستخبارات العسكرية والشرطة، وذلك بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، حيث تم ضبط المعمل وحوالي 40 كغم معسل غير قانوني معبأة بشكل غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، إضافة إلى كمية من الدخان المهرب، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.