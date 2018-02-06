محافظ جنين لمراسلنا: الاحتلال رفض تسليمنا جثمان الشهيد جرار أو صورة واضحة له

أكد اللواء إبراهيم رمضان محافظ مدينة جنين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" رفض تسليم جثمان الشهيد الذي أعلن الاحتلال اسمه (أحمد نصر جرار) إلى المحافظة ليوارى جثمانه الثرى.

وأوضح اللواء رمضان في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المحافظة لم تتأكد من اسم الشهيد بشكل رسمي وما حدث هو إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" عن اسم الشهيد إضافة إلى إعلان عائلته نبأ استشهاده وفتح بيت عزاء له.

ولفت إلى أن عائلته تأكدت من نبأ استشهاد نجلهم (أحمد) وفقاً للصورة المنتشرة وملابسه وبعض مقتنياته الخاصة.

وأشار اللواء رمضان، إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" رفض تزويد الأجهزة الأمنية صورة واضحة للشهيد إلى جانب رفضه تسليم جثمانه، مبيناً أن الاحتلال لا يزال يرفض تسليم جثامين الشهيدين (أحمد إسماعيل جرار، والشهيد أحمد عبيد) اللذان استشهدا برصاص الاحتلال اثناء ملاحقة قوات الاحتلال للمواطن "أحمد نصر جرار" في مدينة جنين.

وكانت أخبار متعددة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تقول بأن أحمد نصر جرار لا زال على قيد الحياة ولم يستشهد وأن الرواية "الإسرائيلية" التي أعلنتها كاذبة، الأمر الذي أحدث إرباك كبير في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

يذكر أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن عن تمكن قواته من اغتيال المجاهد أحمد نصر جرار بعد عملية استخباراتية معقدة في بلدة اليامون قضاء جنين.