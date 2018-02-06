وفد من الجهاد يعزي آل الزواهرة في بيت لحم ويبارك بالإفراج للشيخ وحيد أبو مارية

قدم وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واجب العزاء لآل الزواهرة بوفاة فقيدهم الأسير المحرر أبو إياد زواهرة، الذي توفي بالأمس، وهو من الرعيل الأول لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وضم الوفد كلا من عبد الحليم عزالدين وجعفر عزالدين ونصر عمور ومحمد شيباني وماهر الأخرس ومصطفى شيباني.

وفي كلمة له ببيت عزاء الفقيد، أكد الشيخ عبد الحليم عز الدين، أن أبا إياد كان من أوائل الذين انضموا لحركة الجهاد الإسلامي بمدينة بيت لحم، وله آثار ومناقب كثيرة، وترك أثرا طيبا من بعده.

من جهة ثانية، زار الوفد منزل الأسير المحرر وحيد أبو مارية، أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل، والذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال يوم أمس الأول.

والأسير المحرر وحيد حمدي أبو مارية من بلدة بيت أمر قضاء الخليل؛ متزوج وأب لأربعة أبناء؛ وتعرض للاعتقال في ست مرات سابقة أمضى خلالها زهاء (20) عاما في سجون الاحتلال.

ويعد أبو مارية، الذي يعاني من مرض القلب، أحد أبرز أبطال معركة الإرادة التي بدأها الشيخ الأسير خضر عدنان.