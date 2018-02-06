قناة عبرية: ترامب يرفض اقتراحا "اسرائيليا" بتحويل الأموال المجمدة لغزة

قال وزير رفيع في "المجلس الوزاري الاسرائيلي"، الكابنيت خلال مقابلة مع القناة 20 اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي ترامب مُصر على عدم نقل أموال المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة .

و أكد الوزير بأن "إسرائيل" تنظر بعين القلق من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ، مشيراً الى أن "إسرائيل" اقترحت على أمريكا تحويل أموال منظمة الأونروا المجمدة بشكل مباشر إلى غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع ، حيث يدور الحديث عن صرف مبلغ 70 مليون دولار لتطوير البنى التحتية في القطاع بما في ذلك تحسين جدول الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الاحتياجات الغذائية ، إلا أن ترامب قد رفض الاقتراح الإسرائيلي بهذا الخصوص معللا ذلك "بأن المساعدات المالية لن تصل للجهات التي لا تتعاون معنا"، موضحاً بأن البيت الأبيض يدرك جيدا مدى حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع .