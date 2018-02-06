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الاحتلال يقرر بناء 13 ألف وحدة استيطانية في "نتيفوت"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:52 - 06 فبراير 2018
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وقع كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون و ما يسمى بــ "وزير البناء والإسكان"، يوئاف غالنت مساء اليوم الثلاثاء على اتفاق لبناء أكثر من 13 ألف وحدة سكنية جديدة من الأحياء الغربية لمدينة نتيفوت جنوب الاراضي المحتلة .

ووفقا لموقع 0404 فقد حضر نتنياهو مراسيم التوقيع على الاتفاق مع "بلدية نتيفوت" ، بعد انتهائه من الزيارة التجوالية على الحدود الشمالية .

و أشاد رئيس حكومة الاحتلال بجيش الاحتلال، و قوات يمام التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد احمد جرار في اليامون بجنين.

وأضاف نتنياهو: " نحن  نقاتل ونبني في أن  واحد ، سواء كان ذلك في شمال أو وسط أو جنوب إسرائيل "

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