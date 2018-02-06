الاحتلال يقرر بناء 13 ألف وحدة استيطانية في "نتيفوت"

وقع كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون و ما يسمى بــ "وزير البناء والإسكان"، يوئاف غالنت مساء اليوم الثلاثاء على اتفاق لبناء أكثر من 13 ألف وحدة سكنية جديدة من الأحياء الغربية لمدينة نتيفوت جنوب الاراضي المحتلة .

ووفقا لموقع 0404 فقد حضر نتنياهو مراسيم التوقيع على الاتفاق مع "بلدية نتيفوت" ، بعد انتهائه من الزيارة التجوالية على الحدود الشمالية .

و أشاد رئيس حكومة الاحتلال بجيش الاحتلال، و قوات يمام التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد احمد جرار في اليامون بجنين.

وأضاف نتنياهو: " نحن نقاتل ونبني في أن واحد ، سواء كان ذلك في شمال أو وسط أو جنوب إسرائيل "