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نتنياهو من الحدود الشمالية يطلق تهديداً.. "لا تتحدونا"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:01 - 06 فبراير 2018
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 على ضوء التهديدات المتبادلة بين "اسرائيل" وحزب الله قام رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بجولة تفقدية لقوات الاحتلال على الحدود الشمالية لــ "اسرائيل" في منطقة الجولان المحتل.

و وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد رافق نتنياهو وزراء المجلس الأمني المصغر الكابنت وقائد هيئة الاركان الجنرال، غادي ايزنكوت وضباط آخرين.

 و أطلق نتنياهو تهديداً قال فيه: " احذر أي أحد من تحدينا واختبارنا".

 واضاف نتنياهو قائلا: "انا مسرور من العمل الكبير الذي يقوم به جيشنا من اجل الدفاع عن حدودنا".

و زعم نتنياهو أن "اسرائيل" تمد يدها للسلام، لكنها مستعدة لأي سيناريو محتمل.

وتطرق نتنياهو لاغتيال الشهيد احمد جرار قائلا: " لقد وعدت زوجة المستوطن الذي قتله جرار بتصفية الحساب معه  كما اننا سنصفي الحساب مع قاتل المستوطن بالأمس عبد الكريم عادل".

 

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