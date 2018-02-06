نتنياهو من الحدود الشمالية يطلق تهديداً.. "لا تتحدونا"

على ضوء التهديدات المتبادلة بين "اسرائيل" وحزب الله قام رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بجولة تفقدية لقوات الاحتلال على الحدود الشمالية لــ "اسرائيل" في منطقة الجولان المحتل.

و وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد رافق نتنياهو وزراء المجلس الأمني المصغر الكابنت وقائد هيئة الاركان الجنرال، غادي ايزنكوت وضباط آخرين.

و أطلق نتنياهو تهديداً قال فيه: " احذر أي أحد من تحدينا واختبارنا".

واضاف نتنياهو قائلا: "انا مسرور من العمل الكبير الذي يقوم به جيشنا من اجل الدفاع عن حدودنا".

و زعم نتنياهو أن "اسرائيل" تمد يدها للسلام، لكنها مستعدة لأي سيناريو محتمل.

وتطرق نتنياهو لاغتيال الشهيد احمد جرار قائلا: " لقد وعدت زوجة المستوطن الذي قتله جرار بتصفية الحساب معه كما اننا سنصفي الحساب مع قاتل المستوطن بالأمس عبد الكريم عادل".