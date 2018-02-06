حزب الله قادر على تدمير الغاز الاسرائيلي وضابط في جيش الاحتلال يؤكد

نشر حزب الله مقطع فيديو يظهر منشئات الغاز الحيوية في "اسرائيل" وآبار النفط في البحر، ويأتي نشر حزب الله للفيديو فقط بعد مرور أقل من 24 ساعه لما صرح به ضابط كبير في الجيش "الإسرائيلي" أمس الاثنين.

وقال الضابط "الإسرائيلي" ، أمس الاثنين، إن حزب الله اللبناني لديه القدرة العسكرية لضرب كل منشئات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر، وأن إيران تزوده بأفضل أسلحة ومن بينها صواريخ أرض بحر بعيدة المدى وصواريخ متطورة جداً وطائرات استطلاع.

وأضاف الضابط خلال لقائه بالمراسلين العسكريين الإسرائيليين، بأن "إسرائيل" تقترب من الحرب، رغم أنها بعيدة عن الأبواب، ولكن الجيش لا قيادة الجيش لا تغلق أعينها وتتابع تطور الأمور فالتدخل الإيراني يمثل إزعاجاً كبيراً لـ"إسرائيل".

وتابع قوله: "سلاح البحرية "الإسرائيلي" يستعد للمواجهة المقبلة في حين أن حزب الله يركز محاولاته لحيازة صواريخ ارض بحر بعيدة المدى وسفن مفخخة وغواصين وطائرات استطلاع".

ويأتي نشر حزب الله لمقطع الفيديو الذي تظهر فيه منشئات الغاز الحيوية في "إسرائيل" وآبار النفط في البحر، فقط بعد مرور أقل من 24 ساعه لما صرح به ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي امس الاثنين .