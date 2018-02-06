كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي في الخليل

كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من داخل منزل في مدينة الخليل، وألقت القبض على السارق.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن مواطنا تقدم بشكوى للشرطة، حول قيام مجهول باقتحام منزله ليلا وسرقة مبلغ 5 آلاف شيقل، و50 غرام مصاغ ذهبي، وبناء على ذلك باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية وإلقاء القبض على الفاعل .

وأضاف البيان أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط جزء من المسروقات بحوزته، وبسماع أقواله اعترف باقتحام منزل المشتكي ليلا، بعد كسر وخلع الباب، وسرقة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي .

وأشار البيان إلى توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .