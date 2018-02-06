التربية تعلن عن منح دراسية في تركيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام 2018، في مجالات البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

وقدّم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، الشكر لتركيا قيادة وحكومة وشعبا، على دعمهم المتواصل للطلبة الفلسطينيين من خلال هذه المنح، التي تبرهن حرص تركيا الدائم على تعزيز أواصر التعاون وخدمة القطاع التعليمي، كما قدّم الوزير شكره لسفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى، على جهوده في هذا المجال.

ودعت الوزارة، الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة الرابط التالي في موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والشروط وآلية تقديم الطلبات.

الرابط: مـن هُنــــا