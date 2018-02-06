بالأسماء.. الجالية الفلسطينية بإيرلندا تنتخب هيئة إدارية للمرة الأولى

شهدت العاصمة الايرلندية "دبلن"، أمس الأحد، أول انتخابات للجالية الفلسطينية في عموم إيرلندا، بحضور اللجنة التأسيسية للجالية، وكافّة الأطياف والشرائح الفلسطينية في البلاد.

وجاء إجراء الانتخابات بعد دعوة اللجنة التأسيسية للجالية الفلسطينية بإيرلندا أبناء الجالية للمشاركة بإقرار النظام الأساسي، وانتخاب هيئة إدارية للجالية.

وبعد فرز الأصوات فاز في عضوية الهيئة الإدارية 7 أعضاء لمدة عامَين وهم:

1- السيد فاتح إسماعيل

2- السيد رزق ابو ريدة

3- السيد إبراهيم الأغا

4- السيد عامر العلي

5- السيد حسام ياسين

6- السيد إيهاب عجاوي

7- السيد طارق علقم

وأكدت اللجنة التأسيسية على أن الهيئة الإدارية المنتخبة تضم جميع الشرائح الوطنية الفلسطينية، بعيدًا عن الفصائلية والأيدولوجيات، وستركز على خدمة أبناء الجالية في إيرلندا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

كما أكدت اللجنة التأسيسية بقراراتها على المحافظة على الثوابت الفلسطينية وعلى حقنا في كل فلسطين من البحر إلى النهر، وأن القدس كلّها هي عاصمة فلسطين، وأن حق العودة مُقدَّس، ليس لأحد الحق في التنازل عنه، وأن الثوابت الفلسطينية لا تتجزأ.

وباركت اللجنة التأسيسية لأبناء فلسطين في إيرلندا هذا الإنجاز "الراقي والوحدوي"، الذي يؤسس لعمل وطني، يساهم في خدمة القضية الفلسطينية وأبناء الجالية في عموم إيرلندا.