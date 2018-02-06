عضو كنيست يدعو ليبرمان لمنع الفلسطينيين من التحرك عبر الطرق الاستيطانية

دعا عضو الكنيست "الإسرائيلي" من حزب البيت اليهودي بتسلئيل سمويرتش، اليوم الثلاثاء، وزير الجيش أفيغدور ليبرمان لمنع الفلسطينيين من التحرك عبر الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.

جاءت مطالبة سمويرتش خلال تغريدة عبر تويتر، اعتبر فيها أن حركة الفلسطينيين عبر الطرق الاستيطانية يشكل خطرا على المستوطنين. معتبرا أن حظر الحركة ستمنع وقوع هجمات أخرى.

وكتب سمويرتش "علينا منع حركة الفلسطينيين في جميع أنحاء المناطق والطرق، عدم وجود العرب يعني عدم وقوع هجمات .. يجب أن نفعل ذلك من أجل منع وقوع جريمة قتل جديدة".

وتأتي هذه الدعوات، في وقت دعا فيه أعضاء كنيست ووزراء من اليمين المتطرف بفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة و"شرعنة" البؤر الاستيطانية.