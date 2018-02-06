الذهب يرتفع مستفيداً من انهيار البورصات

ارتفعت أسعار الذهب لدى تعاملات الثلاثاء، في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام شكلت ضغطا على السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1342.95 دولار للأوقية بعد أن زاد 0.5 بالمئة في تعاملات الاثنين.

كانت الأسعار انخفضت 1.2 بالمئة يوم الجمعة وهو أكبر هبوط منذ السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2017 بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أعلى من التوقعات لتعزز تكهنات بأن ارتفاع التضخم سيؤدي لمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دعم بدوره الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.7 بالمئة إلي 1345.60 دولار للأوقية.

ومن ين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 16.89 دولار للأوقية. وكان المعدن قد نزل 3.7 بالمئة يوم الجمعة وهو أكبر هبوط يومي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 995.60 دولار للأوقية بينما فقد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1015.40 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وكان البلاديوم ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1138 دولارا للأوقية في 15 كانون الثاني/ يناير بدعم طلب قوي من قطاع السيارات ونقص المعروض.

وهوت الاثنين، البورصات في وول ستريت وطوكيو وهونج كونج، تبعًا، وعلّق البيت الأبيض على موجة الهلع التي سادت جلسة التداولات في وول ستريت الاثنين، وخسر خلالها مؤشر داو جونز الصناعي 4.60% من قيمته.

فيما هوت بورصة طوكيو بأكثر من 4% عند افتتاح جلسة التداولات الثلاثاء، لتلحق بذلك بنظيرتها النيويوركية التي خسر مؤشرها الأساسي ناسداك خلال جلسة الاثنين حوالي 1600 نقطة، في حدث غير مسبوق، قبل أن يحدّ خسائره عند الإغلاق عند 4.60%.

وفي الدقائق الأولى لتداولات سوق المال في طوكيو هوى مؤشر نيكي الرئيسي لأبرز 225 شركة مدرجة بنسبة 4.10% (-929،67 نقطة) مسجلا 21,752,41 نقطة.

وأيضا، هوت بورصة هونغ كونغ بحوالي 4% عند افتتاح جلسة التداولات، الثلاثاء، لتلحق بذلك بنظيرتها اليابانية وتلك النيويوركية.

وفي الدقائق الأولى للتداولات خسر مؤشر هانغ سنغ الرئيسي 3.77% من قيمته أي 1216,56 نقطة مسجلا 31 ألفا و28,68 نقطة.

وفي الصين القارية خسر مؤشر شانجهاي المجمّع 1،99% (69،49 نقطة) مسجلا 3418,01 نقطة، في حين خسر مؤشر شنزن المجمّع 1.95% مسجلا 1771,08 نقطة.

وألقت التراجعات الحادة للبورصة الأمريكية بظلالها على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والأسيوية، ودفعت بها إلى المنطقة الحمراء، في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر دبي إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر، وخسر سوق دبي أكثر من 2% على خلفية تراجعات وول ستريت، وفقد المؤشر مستوى 3300 نقطة في بداية التعاملات الصباحية، وفقد مؤشر الكويت السعري نحو 100 نقطة عند الافتتاح، فيما خسرت بورصة قطر 3 بالمئة.