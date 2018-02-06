البطش: المقاومة والجهاد والشهادة هي طريق استعادة الحقوق

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الثلاثاء، أن الطريق لاستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هي طريق المقاومة والجهاد التي سار على دربها الشهيد أحمد جرار ورفاقه الشهداء.

وقال البطش في تصريح له عبر صفحته على "الفيس بوك":"لم يُفاجئنا خبر استشهاد البطل المجاهد والشهيد أحمد نصر جرار، المجاهد البطل في كتائب القسام في قرية اليامون الباسلة صباح اليوم، فمن يختار طريق الحق والانحياز إليه يعرف أنه بانتظار احدى الحسنيين "النصر أو الشهادة ".

واستدرك البطش حديثه: "لكن ما يجب التأكيد عليه أن كل محاولات إجهاض المقاومة والدفاع عن الحق الفلسطيني والاستسلام للمشيئة الصهيونية والأمريكية، والتمهيد لصفقة القرن وتشريع وترسيم التطبيع العربي مع العدو المركزي للأمة فقد أرعبته وهزته رصاصات الشهيد البطل جرار التي أصابت كبد المستوطن الحاخام رزيئيل.

وتابع: الطريق لاستعادة الحقوق الوطنية لشعبنا هي طريق المقاومة والجهاد طريق الشهيد جرار والشهداء محمود طوالبة قائد ملحمة جنين، ورفاق دربة الشهداء رياض بدير والشهيد أبو جندل، وراغب جرادات، وهنادي جرادات، ولؤي السعدي، والقائمة طويلة من الكرام.

وشدد البطش على أن استعادة الوحدة الوطنية شرطٌ لإفشال المخطط الأمريكي في المنطقة.