الطباع لـ"مراسلنا:لا بضائع لقطاع غزة اليوم ومسيرة شاحنات تجوب القطاع احتجاجاً

أكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع اليوم الثلاثاء,أن التجار أوقفوا اليوم التنسيق لإدخال البضائع لقطاع غزة، كخطوة أولى للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة .

وقال الطباع خلال حديث خاص لـ"فلسطين اليوم": إن مؤسسات القطاع الخاص في غزة أوقفت التنسيق لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم وليوم واحد فقط كخطوة أولى.

وبين، أن عدد الشاحنات التي تدخل هذه الأيام جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية تبلغ 400 شاحنة، وهذه لم تدخل القطاع اليوم، وخاصةً بعد نقصان عددها جراء الأوضاع الاقتصادية .

وتابع الطباع: أن مسيرة للشاحنات من قبل عدد من الشركات والتجار انطلقت من مفترق نتساريم وهي في طريقها إلى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني دوار أبو مازن.

وشدد على أن فعاليات القطاع الخاص هي خطوة أولى للتعبير عن الاحتجاج جراء الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاقتصادية , مؤكداً على تنظيم فعاليات قادمة في حال عدم الاستجابة للقطاع الخاص من قبل الجهات الرسمية .

وكانت تصريحات سابقة للطباع اكد فيها على "إن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي ".

ونوه الطباع أن قطاع غزة أصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم , بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء , بلا كهرباء , بلا عمل , بلا دواء , بلا حياة , بلا تنمية , و كذلك 4 ساعات يوميا هو معدل وصل الكهرباء في قطاع غزة .

وأضاف الخبير الاقتصادي، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الانفجار قادم لا محال , و أصبح المطلوب من المؤسسات و المنظمات الدولية الضغط الفعلى على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط , وذلك لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها .

وأشار الطباع إلى وجود46.6% نسبة البطالة في قطاع غزة وهي الأعلى عالميا و 243 ألف شخص عاطل عن العمل ، و أن 67% نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة، بينما 65% بلغت معدلات الفقر و الفقر المدقع .

وحول الوضع الغذائي ذكر الطباع أن 50% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة و 95% من مياه الشرب غير صالحة ، و ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الاونروا و المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة ، وأيضا هناك ما يزيد عن 15 مليار دولار خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار .

كما تطرق الطباع إلى وضع الإعمار و أوضح أن هناك23,500 ألف فرد ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة ، و انه حتى الآن يوجد فجوة في التمويل لحوالي 3800 وحدة دمرت كليا , وأكثر من 56,500 وحدة متضررة بشكل جزئي ، كما أن القطاع الاقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي.





























