الأوقاف تعلن عن فتح باب التسجيل للحج للمحافظة الوسطى وجباليا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم، عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1439 هجري 2018 ميلادي، وذلك لانتهاء أعداد المسجلين في منطقتي المحافظة الوسطى وجباليا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن من يرغب بالتسجيل للحج عليه التوجه لأحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، وإيداع مبلغ وقيمته (1000 دينار أردني كشرط لدخول القرعة، وذلك يومي الأحد والاثنين (11.12-2-2018).

وتشترط الوزارة، للتسجيل في الحج، أن لم يسبق للشخص الحج مطلقاً، ويكون التسجيل حسب العنوان المبين في الهوية فقط، كما يمنع تسجيل أكثر من مرافقين في نفس الطلب، وفي حال خروج اسم الحاج في القرعة لا يجوز له التأجيل للأعوام القادمة أو الاستبدال أو التنازل للغير.

أما بخصوص النساء، فتشترط الوزارة أنه لن يقبل أي طلب للنساء دون سن 45 سنة، إلا بمحرم شرعي قرابة من الدرجة الأولى.

وبينت الوزارة، أنه كل من يسجل وبدفع (1000 دينار أردني) ولم تنطبق عليه الشروط لن يدخل القرعة، وكل من يقوم بتسديد الرسوم عليه التوجه الفوري لتسليم فيشة الدفع وصورة الهوية إلى الشركة التي يرغب بالسفر من خلالها والمعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.