ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

القسام وحماس يزفان إلى شعبنا والامتين العربية والإسلامية القائد جرار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:05 - 06 فبراير 2018
احمد نصر جرار احمد نصر جرار
مشاركة

زفت كتائب القسام وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد #أحمد_نصر_جرار، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً فجر اليوم بعد مسيرة مطاردة ومقاومة.

وقالت الكتائب وحماس في بيانات صحفية :"نزف الشهيد احمد جرار قائد الخلية التي نفذت علمية نابلس البطولية".

وكانت مصادر إعلامية وأمنية إسرائيلية أعلنت منذ صباح اليوم عن تمكنها من تصفية الشاب جرار في عملية وصفتها بالمعقدة، وبعد مطاردة حثيثة على مدار الأيام الماضية.

وتتهم قوات الاحتلال جرار بالمسؤولية عن قتل مستوطن قبل عدة أسابيع قرب نابلس، كما أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد جرار حتى اللحظة، حيث جرى نقله في سيارة إسعاف إسرائيلية فور انسحابها.

 

متعلقات