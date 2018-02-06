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ليبرمان ونتنياهو يتبادلان التهاني باغتيال جرار بعد أن قصم ظهورهم

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة - وكالات
  • 09:32 - 06 فبراير 2018
نتنياهو وليبرمان نتنياهو وليبرمان
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعقيبه على استشهاد المجاهد احمد نصر جرار "قوات الجيش ستصل لكل من يحاول المساس بالإسرائيليين".

في السياق،  قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الحساب قد أغلق بمقتل أحمد جرار قاتل المستوطن "رازئيل شيفاخ".

وأضاف ليبرمان تعقيبًا على استشهاد جرار في بيان له الثلاثاء: "اليوم أهنئ الجيش وجهاز الشاباك ووحدة اليمام بنجاح العملية، وإنه بات واضحًا أن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت للوصول إلى رأس الخلية التي قتلت شيفاخ".

وقال: "آمل قريبًا في وصول الأمن الإسرائيلي إلى قاتل المستوطن الآخر".

ويتهم الاحتلال الشهيد جرار بتنفيذ عملية إطلاق النار على مفترق بؤرة "حفات جلعاد" الاستيطانية قرب نابلس في 9 كانون أول/ يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل الحاخام "رازيئيل شيفاح".

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