ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

بعد العثور على مقتنياته..عائلة جرار تنعى الشهيد "احمد نصر جرار"

  • فلسطين اليوم - اليامون
  • 09:15 - 06 فبراير 2018
مصحف الشهيد مصحف الشهيد
مشاركة

نعت عائلة الشهيد نصر جرار اليوم الثلاثاء ، الشهيد " احمد نصر جرار " الذي ارتقى شهيداً بعد اشتباك مسلح استمر لعدة ساعات مع قوات الاحتلال .

وأصدرت العائلة بيان النعي بعد العثور على مقتنيات للشهيد احمد جرار منها " مصحف صغير يعود للشهيد، ودفتر مذكراته, وبعض ملابسه ملطخة بالدماء"

وفيما يلي بيان النعي الذي صدر عن العائلة "

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

"بكل فخر واعتزاز وشموخ وكبرياء تزف لكم عشيرة ال جرار في فلسطين والمهجر ابنها الشهيد البطل ( احمد نصر جرار ) الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الأحتلال الصهيوني قبل قليل في بلدة اليامون غرب مدينة جنين اننا على دربك يا احمد لا سائرون الخزي والعار للعملاء والمتخاذلين".

 

 

 

متعلقات