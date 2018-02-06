جنين: جرافات الاحتلال تهدم أجزاء من عمارة سكنية في اليامون

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من عمارة سكنية في بلدة اليامون غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات، وحالات اختناق شديدة.

وأفاد نائب محافظ جنين كمال ابو الرب، بأن قوات الاحتلال هدمت سورا، وأجزاء من منزل، في محيط عمارة سكنية تعود للمواطن نبيل ابو سيفين في حي الخمايسة في البلدة، كما اقتلعت أشجار زيتون في محيط المكان.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المكان عقب دهم البلدة، ما أسفر عن اصابة العشرات بحالات اختناق.

وأعلنت تربية جنين عن عدم انتظام الدراسة في مدارس اليامون، بسبب الأحداث الدائرة حتى اللحظة.