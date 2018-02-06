إصابة شاب بجراح خطيرة في رأسه في مواجهات في اليامون بجنين

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، شاب بجراح خطيرة في رأسه، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في المواجهات المندلعة في بلدة اليامون في مخيم جنين في الضفة المحتلة.

وتدور هذه الأثناء مواجهات مع قوات الاحتلال عقب الإعلان عن اغتيال المقاوم المطارد أحمد جرار في الصباح الباكر من اليوم.

وقد أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال.

من ناحيتها أعلنت مديرية تربية وتعليم جنين عن عدم انتظام الدراسة في مدارس اليامون، بسبب الأحداث الدائرة حتى اللحظة.

يتبع،