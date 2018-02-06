محافظ جنين: لم نتأكد من هوية الشهيد انها تعود لاحمد جرار

نفى اللواء إبراهيم رمضان محافظ جنين اليوم الثلاثاء، ان يكون قد تأكد من هوية جثمان الشهيد احمد جرار الذي تم اغتياله فجراً في مخيم اليامون بعد اطلاق نار متواصل.

وقال رمضان في تصريحات إذاعية: إن الاحتلال استدعى رئيس بلدة اليامون للتعرف على جثمان الشهيد , لكنه قال " ان الاحتلال الإسرائيلي كان يحمل جثمان أحد الشهداء ولم يتمكن من التأكد من هوية الشهيد".

وتابع: "الرواية صادرة عن الاحتلال وتم تبليغ الارتباط الفلسطيني ولم يتأكدوا رسمياً من استشهاده.

واعتبر، أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي يرفع وتيرة الظلم التي يتعرض له شعبنا الفلسطيني , مطالباً بحماية دولية لأبناء شعبنا .